Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bayırbucak Türkmen Cephesi Başkanı Muhammet Ceren, yazılı açıklamasında, oluşumun ilk temellerini 6 Ekim 2019’da attıklarını belirterek yönetim kadrosunu, eşitlik ve çoğulculuk ilkeleri ile istişare esasına dayalı olarak seçim yoluyla belirlediklerini vurguladı. Bayırbucak Türklerinin birliğini sağlamayı amaçladıklarını bildiren Ceren, “Ata topraklarına geri dönüşümüzün önünü açmak, siyasi haklarını savunmak ve kültürlerini yaşatmak, amacıyla tüm halkımızı temsil edecek siyasi ve kültürel yapı olarak Bayırbucak Türkmen Cephesini kurduk” dedi. Ceren, Bayırbucak Türkleri olarak Suriye’nin millî birliğini ve toprak bütünlüğünü savunduklarını kaydetti.