Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YÜCEL KAYAOĞLU

Covid-19’la mücadele çerçevesinde uygulanan sınırlamalarla vaka sayıları bir ay öncesine göre yüzde 60’tan fazla düştü. Bunun akabinde şubat başından itibaren bazı sınırlamaların gevşetilebileceği gündeme geldi. Özellikle hafta sonu sokağa çıkma yasaklarının gündüz saatleri için kaldırabileceği, hafta içi saat 21.00’den sonra uygulanan yasağın da 23.00’e çekilebileceği konuşuluyor. Lokanta ve kafelerin açılmasının ise en erken mart başında olabileceği söyleniyor. Fakat sektörden gelen talepler doğrultusunda, müşterilere HES kodu şartı getirilmesi ve sıkı kurallarla bu işletmelerin 15 Şubat’tan itibaren açılabileceği tartışılıyor. 65 yaş üstü ve 20 yaş altı için belirlenen sokağa çıkma saatlerinin artırılması da söz konusu.

İLK PARTİ BU HAFTA BİTEBİLİR

Çin’den gelecek aşıların uygulama takvimi, normalleşme adımlarının da seyrini belirleyecek. Uzmanlara göre şubat ortasına kadar 13-14 milyon kişi aşılanırsa toplumdaki bağışıklık oranı da dikkate alındığında hayatın normale dönmesi konusunda adımlar atılabilir. Çin’den gelen üç milyon doz aşının sağlık personeli, bakımevleri ve huzurevlerinde kalan 65 yaş üstü vatandaşlara uygulamasının bu hafta sonuna kadar tamamlanacağı belirtiliyor.

ERTELENEN AMELİYATLAR BAŞLAYACAK

Öte yandan koronavirüs vakalarının artması sebebiyle birçok hastanede acil olmayan, hayati tehlikesi bulunmayan cerrahi girişimlerin ileri bir tarihe ertelenmesine karar verilmişti. Vakalardaki gerileme hastanelerdeki yükü azaltınca önümüzdeki günlerde ertelenen operasyonlar ve tedavilere yeniden başlanacağı belirtildi.