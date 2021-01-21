Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gezi Parkı eylemlerinin kopyası olmaya başlayan protestolarda üniversitenin 'dayanışma grupları'ndan yeni eylemler için çağrı geldi. Protesto çağrıları, meselenin rektör ataması olmadığını bir kez daha açıkça ortaya koydu.

Kadıköy'de bugün gerçekleştirecekleri protestoda HDP'ye atanan kayyumları ve LGBT üyelerinin sesini duyurma çağrısı yapan ‘dayanışma grupları’, açıklamalarında şu ifadelere yer verdi: İradesi çiğnenen gençleri, belediyelerine kayyum atanan Kürt halkını, yoksullukla ezilen emekçileri, ötekileştirilen ve inkâr edilen kadınları, LGBTİ’ları ve daha nicesini seslerini duyurabilmeleri için kayyumcu zihniyete karşı yapılacak basın açıklamasına ve sonrasında konuşmaya davet ediyoruz.