Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre; gece saatlerinde Ayvalık açıklarından Midilli’ye gitmek isteyen göçmen grubunu taşıyan şişme botun motoru arızalandı.

Dondurucu soğukta sürüklenmeye başlayan göçmenleri tespit eden Ayvalık Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesindeki ekipler hemen harekete geçerek aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 38 göçmeni kurtardı.

Cunda Adası’ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı’na getirilen göçmenlere; burada Sahil Güvenlik ekipleri tarafından battaniye, giyecek, yiyecek, ilaç ve tıbbi malzeme yardımında bulundu.

38 göçmen hakkında yasal işlemlere başlanıldığı öğrenildi.