Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul'da baraj doluluk oranında yükseliş devam ediyor. İSKİ verilerine göre, kentte barajların doluluk oranı yüzde 38,29'a yükseldi. Baraj doluluk oranı 9 Ocak'ta yüzde 19,16'ya düşmesi sonrasında sürekli artış kaydetti. Ocak ayındaki artış 19 puanı geçti.

UMUTLAR BAHAR YAĞMURLARINDA

İstanbul barajlarındaki su seviyesi 2020 Ocak ayını geçti. Geçen yıl bu aylarda doluluk oranı yüzde 36,6 idi. Bu oran bu sene 28,29'a yükseldi. Geçen yıl özellikle mart, nisan ve mayıs aylarında düşen yağışlar etkili oldu. Bu sene de bahar yağmurlarıyla susuzluk tehlikesinin atlatılması bekleniyor.