Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Boğaziçi Üniversitesi önünde Kâbe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin resen soruşturma başlatıldığını açıkladı. Açıklamada “İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, Boğaziçi Üniversitesi önünde Kâbe fotoğrafının yere serilmesi olayı ile ilgili olarak ‘halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama’ suçundan resen soruşturma başlatılmıştır” denildi.