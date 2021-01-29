İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Boğaziçi Üniversitesi önünde Kâbe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin resen soruşturma başlatıldığını açıkladı. Açıklamada “İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, Boğaziçi Üniversitesi önünde Kâbe fotoğrafının yere serilmesi olayı ile ilgili olarak ‘halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama’ suçundan resen soruşturma başlatılmıştır” denildi.
Boğaziçi Üniversitesi önünde Kâbe fotoğrafı serilmesine soruşturma
29.01.2021 - 19:53 | Son Güncelleme: 29.01.2021 - 19:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Boğaziçi Üniversitesi önünde Kâbe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin soruşturma başlatıldı.
Etiketler : Kâbe,boğaziçi,eylem,
763718 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/763718.aspx
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