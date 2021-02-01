Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanı Soylu, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak, "DEAŞ’a, Yalova’da önemli bir operasyon yapıldı. DEAŞ’ın Türkiye suikastçısı, yakalandı ve tutuklandı!Operasyon sona erdi.Emniyet Terör, İstihbarat birimlerimizi, Yalova Emniyet Teşkilatımızı ve Yalova Cumhuriyet Başsavcılığımızı tebrik ediyoruz" dedi.