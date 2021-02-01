İçişleri Bakanı Soylu, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak, "DEAŞ’a, Yalova’da önemli bir operasyon yapıldı. DEAŞ’ın Türkiye suikastçısı, yakalandı ve tutuklandı!Operasyon sona erdi.Emniyet Terör, İstihbarat birimlerimizi, Yalova Emniyet Teşkilatımızı ve Yalova Cumhuriyet Başsavcılığımızı tebrik ediyoruz" dedi.
Bakan Soylu açıkladı: DEAŞ'ın Türkiye suikastçısı tutuklandı
01.02.2021 - 12:30 | Son Güncelleme: 01.02.2021 - 12:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanı Soylu, terör örgütü DEAŞ'ın Türkiye suikastçısının Yalova'da düzenlenen operasyonla yakalandığını duyurdu.
Etiketler : Süleyman Soylu,
764336 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/764336.aspx
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