Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Beştepe'de gerçekleşen toplantının ardından Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Beştepe'de toplandı
01.02.2021 - 17:50 | Son Güncelleme: 01.02.2021 - 17:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Cumhurbaşkanlığı Kabinesi,Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
764396 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/764396.aspx
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