Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA

Geçtiğimiz yıl Yüksek Askerî Şûra’da (YAŞ) Tuğgeneralliğe terfi ettirildiğini söyleyen Atasoy, örgüt içerisinde "Servet" kod adını kullandığını ifade etti. Kara Harp Okuluna örgütün yardımıyla girdiğini anlatan Atasoy, "Mahrem imam, Demetevler’deki örgüt evine, sivil kıyafetli gelmemizi, elbiselerimizi kafelerde değiştirmemizi, okulda ima yoluyla (göz) namaz kılmamızı’ söylerdi" dedi. Atasoy, teğmenlik rütbesini kendisine Altunizade’deki FEM Dershanesinde FETÖ elebaşı Gülen’in taktığını aktararak, "Gülen bana, o dönem rütbem olan teğmen, yani tek yıldızı taktı ve elini öpüp ayrıldım" diye konuştu.

KURMAYLIĞI KAZANDIM

Kendisinden sorumlu mahrem imamları da tek tek sayarak teşhis eden Atasoy şunları dile getirdi: 1998'de Lüleburgaz'a tayinim çıktı. Mahrem imamım, çalıştığım yerdeki askeri personel hakkında, ‘dine bakış açısı’, ‘paraya önem verir mi?, ‘sigara ve alkol kullanır mı?’, ‘gece hayatı var mı?’ gibi bilgi alırdı. Fişleme yapardı. 2003’te kurmaylık sınavı vardı. Birkaç gün önce Kavacık’taki bir evde bizlere, kimseye söylenmemesi için yemin ettirerek sınavın “Askerî Kültür ve Genel Kültür” sorularının büyük kısmını verdiler. Sorularını aldıktan sonra sınavı kazandım. Kars’a tayinim çıkınca bana operasyonel hat ve cep telefonu verildi. Ayrıca, ankesör kartlar aracılığıyla da görüşmeler yaptım. Buluşmalar ayda bir olurdu. Taburumda görev yapan bazı subayların sicillerinin düşük verilmesi gibi olmayacak istekler oldu. Sebebini sorduğumda bana ‘Bu adamlar kötü, seni ilgilendirmez, bunların orduda olmaması gerekiyor’ dendi.

DARBEDEN HABERİM YOKTU

Serdar Atasoy, "Darbe girişimi olduktan sonra hiçbir örgüt mensubuyla görüşmedim. Bangladeş’te "Bekir" kod adlı örgüt elemanı, birçok kez gitmem hâlinde 'örgütten şefkat tokadı yiyeceğimi ve işlerimin iyi gitmeyeceği' konusunda tehdit etti. Darbe girişiminden haberim yoktu. Ben de Bangladeş’te darbe oldu zannettim. Büyük şok yaşadım" diye konuştu. "Sözde" Yurtta Sulh Konseyi üyelerinden olan ve geçtiğimiz yıl ölen Mustafa Barış Avılan ve NATO görevinden firar eden Buğra Karahan ile bir dönem aynı hücrede olduğunu anlatan Atasoy'un, Cumhurbaşkanı yaver adayı listesinde isminin geçtiği de öğrenildi.