Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke ANKARA

Öncelikle millî savunma sanayiinin kapasitesinin ve kabiliyetinin artırılması için yoğun bir çaba harcanacak. Savunma Sanayi Başkanlığının (SSB) önemli bir rol oynayacağı bu süreçte; TSK’nın etkinliği ve caydırıcılığı artırılacak. Millî teknolojiler ve yerli imkânlarla savunma sanayiinde dışa bağımlılığı asgari seviyeye indirecek projeler hayata geçirilecek. Nitelikli insan gücü ihtiyacını karşılamak amacıyla eğitim altyapısı güçlendirilecek. Beyin göçünü tersine çevirme amacıyla savunma ve güvenlik sektörü için gerekli nitelikli insan kaynağı kapasitesi artırılacak. Savunma sanayiinde elde edilen beceriler sivil sektöre de aktarılacak. Başta KOBİ’ler olmak üzere sektör firmalarına destek sağlanacak. Ayrıca, uluslararası iş birlikleri güçlendirilerek savunma sanayiinde ihracat artırılacak.