Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Valiliği, Kadıköy İskele Meydanı’nda Kadıköy Kaymakamlığınca pandemiyle mücadele önlemleri kapsamında alınan toplanma, gösteri ve yürüyüş yasaklama kararına aykırı olarak 4 Şubat Perşembe günü toplanan şahısların yasa dışı eylemleri sonucu 65 şüpheli şahsın, Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındığını açıkladı.

Yapılan açıklamada, "Gözaltına alınan 65 şüpheliden 58’inin farklı silahlı terör örgütleriyle iltisaklı-irtibatlı ve haklarında daha önce işlem yapıldığı, 7 şahsın da herhangi bir suç kaydının bulunmadığı anlaşılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Gözaltına alınan 58 şüpheliden;

1 şahsın DHKP-C silahlı terör örgütü üyesi olduğu ve arandığı,

28 şahsın DHKP-C, MLKP, TKEP/L, TİKKO, THKPC, TKML terör örgütleriyle,

22 şahsın PKK/KCK silahlı terör örgütüyle ilgili geçmişte suç kayıtlarının bulunduğu,

7 şahsın farklı silahlı terör örgütleriyle iltisaklı oldukları tespit edilmiştir.