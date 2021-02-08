Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sistem daha sonra Emniyet ve Jandarma Kriminal Daire Başkanlığı birimlerinin kullanımına sunulacak.

Halen yabancı menşeli biyometrik veri sistemlerini kullanan Türkiye, böylelikle kendi imkânlarıyla biyometrik veri sistemi geliştiren dünyadaki 7. ülke olacak.

BİYOTEKSAN, Biyometrik Veri Sistemi Projesi’nin ilk fazında Nitelikli (Temiz) Parmak İzi Tanıma Ürünü, ikinci fazında ise Niteliksiz (Olay Yeri) Parmak İzi Tanıma Ürünü geliştirecek.

İlerleyen süreçte de yerli ve milli olarak tüm güncel biyometrik tanıma teknolojilerini (parmak izi, avuç izi, damar izi, yüz, iris, retina, ses ve benzeri) içeren merkezi bir Ulusal Biyometrik Veri Yönetim Sistemi devreye alınacak.

Merkezî biyometrik veri sisteminin kurulması ile birlikte tüm resmî kurumlara ve özel şirketlere hizmet verebilecek bir altyapı oluşturulacak.