Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke KARS

Askerler, tank hendeği ve mayın tarlasından geçiş, hava hücum harekâtı, havadan ikmal, keskin nişancı atışlarıyla nefes kesti. İki yılda bir Kars'ta gerçekleşen tatbikat, Dağlık Karabağ'ı Ermenistan işgalinden kurtaran Azerbaycan Ordusu ile bu yıl müşterek olması açısından ayrı bir önem taşıyor. Millî ekipmanların kullanıldığı tatbikata 1.200'den fazla personel, 190 değişik cinste askerî araç, farklı tür ve çapta 218 silahla katıldı.

Senaryo gereği, bordo bereliler, İHA'ların yerlerini belirlediği düşman unsurlarını, millî taarruz helikopteri ATAK'lardan inerek etkisiz hâle getirdi. 1-12 Şubat tarihleri arasında icra edilecek tatbikata Millî Savunma Bakanı Hulûsi Akar'ın da katılması bekleniyor. Tatbikatta, yeni millî sistem OZAN metal mayın dedektörü de ilk defa yer aldı.