Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Pençe Kartal-2 Harekatı sırasında şehit olan 2 asker için başsağlı dileğinde bulundu. Destici, "Kuzey Irak'ın Gara Bölgesinde kahraman ordumuz tarafından terörle mücadele kapsamında gerçekleştirilen Pençe Kartal-2 Harekatında iki Mehmetçiğimizin şehit olduğunu dört Mehmetçiğimizin de yaralanarak gazi olduğunu üzülerek öğrendik. Öncelikle Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum dedi.

Bu tür terör saldırıları; güvenlik güçlerimizin hem ülke sınırlarımız içerisinde hem dışında kararlılıkla sürdürdükleri harekatlara engel olamayacağını belirten Destici, “Devletimizin, güvenlik güçlerimiz eliyle terörün tüm unsurlarına karşı topyekûn sürdürdüğü mücadele bir tek vatan haini ve bir tek terörist kalmayana dek devam edecektir. Rabbim Kahraman güvenlik güçlerimizin yar ve yardımcısı olsun. Onları Mansur ve muzaffer eylesin. Aziz ve necip milletimizin başı sağ olsun” ifadelerini kullandı.