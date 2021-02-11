Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Enis Berberoğlu kararının TBMM'ye gönderilmesi hakkında, "Böyle bir durumla karşılaşıldığında ne olacağına dair açık bir hüküm yok. Bunu, genel hukuk kuralları çerçevesinde değerlendireceğiz." dedi.

TBMM Başkanı Şentop, "Milletvekilleri, milletvekili oldukları için aşı yapılmayacak. Türkiye genelindeki oran yüzde 2,5-3 civarındayken, milletvekilleri arasında yüzde 30'a yakın bir oran var. Yaklaşık, virüs yaygınlığının 10 katı milletvekilleri arasında görülüyor." ifadelerini kullandı.

ABD'deki senatörlerin Türkiye'ye ilişkin mektubu

Şentop, "Bu metni okuduğunuzda, içinde ismi de geçiyor, FETÖ'nün, önemli bir vitrin ismi üzerinden bu senatörlere bir çalışma yaptığını, belki de bu metni hazırladığını ve ellerine verdiğini tahmin edebilirsiniz. FETÖ ile mücadele konusunda bir rahatsızlıkları var." şeklinde konuştu.