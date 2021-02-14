Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla; Irak'ın kuzeyinde yer alan Gara bölgesinde PKK'lı teröristlerce şehit edilen 13 sivil vatandaş için başsağlığı dileklerinde bulundu. TBMM Başkanı Şentop söz konusu paylaşımında, "Irak'ın Gara bölgesinde, mel’un terör örgütü tarafından infaz edilen 13 sivil vatandaşımızın naaşı bir mağarada bulundu. Vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Terör örgütüne ve onun tüm destekçilerine lanet olsun. Milletimizin başı sağolsun" ifadelerini kullandı.
TBMM Başkanı Şentop: "Terör örgütüne ve onun tüm destekçilerine lanet olsun"
14.02.2021 - 11:28 | Son Güncelleme: 14.02.2021 - 14:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, "Terör örgütüne ve onun tüm destekçilerine lanet olsun. Milletimizin başı sağolsun" dedi.
Kaynak: İHA
Etiketler : TBMM Başkanı Şentop,
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