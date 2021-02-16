Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, siyasi partileri ziyaret edecek. İlk ziyaret saat 12.00'de CHP'ye olacak. Bakanlar, saat 14.00'te ise İYİ Parti Genel Merkezi'nde Meral Akşener'i ziyaret edecek.