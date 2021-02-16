Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, siyasi partileri ziyaret edecek. İlk ziyaret saat 12.00'de CHP'ye olacak. Bakanlar, saat 14.00'te ise İYİ Parti Genel Merkezi'nde Meral Akşener'i ziyaret edecek.
Bakan Akar ve Bakan Soylu'dan siyasi partilere ziyaret
16.02.2021 - 10:37 | Son Güncelleme: 16.02.2021 - 10:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, siyasi partileri ziyaret edecek. İlk ziyaret saat 12.00'de CHP'ye olacak.
Kaynak: İHA
Etiketler : Hulusi Akar,Süleyman Soylu,
768019 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/768019.aspx
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