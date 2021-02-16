MEB'in internet sitesinde yer alan bilgiye göre, engelli öğretmen adayları, atama sonuçlarını "http://personel.meb.gov.tr/" adresinden e-Devlet kullanıcı hesapları ile öğrenebilecek.
MEB, 500 engelli öğretmen ataması yaptı
16.02.2021 - 22:47 | Son Güncelleme: 16.02.2021 - 22:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 500 engelli öğretmen atama sonuçlarını açıkladı.
Etiketler : meb,atama,engelli,
768224 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/768224.aspx
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