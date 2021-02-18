Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yücel Kayaoğlu ANKARA

Gara operasyonunda, terör örgütü PKK tarafından 13 kişinin şehit edilmesinden sonra, Türkiye’nin başta Kandil olmak üzere Haseke ve Avaşin’e yönelik çok daha kapsamlı operasyonlara hazırlandığı belirtildi. Kuzey Irak bölgesel yönetiminin Türkiye’ye verdiği destek ile belli bölgelerde sıkışıp kalan PKK’lıların, Suriye’ye geçmesi ihtimali de ortadan kalkmış olacak. Edinilen bilgilere göre Türkiye, bir yılı aşkın süredir yaptığı operasyonlarda 200 civarında sözde PKK yöneticisini etkisiz hâle getirirken, son Gara operasyonu ile birlikte Haseke, Avaşin ve Kandil üçgeninde sıkışan terör örgütü âdeta kıpırdayamaz hale geldi. Kuzey Irak bölgesel yönetiminin de desteği ile önümüzdeki günlerde Kandil, Haseke ve Avaşin’e yönelik, sözde üst düzey ve ara kademe yöneticileri de dâhil olmak üzere, yoğun operasyonlar yapılacağı belirtiliyor.

ÖRGÜTÜ KORKU SARDI

PKK’nın Kandil’deki sözde yöneticilerinin, en küçük bir hareketleri bile anbean takip edildiği için, korkularından kadın ve çocuklardan oluşan konvoylar arasında hareket edebildikleri ifade edildi. Güvenlik kaynakları, yerlerinin tespit edilmemesi için örgüt yöneticilerinin telefon ve internet iletişim kuramadıkları, toplantı yapamadıklarını belirtti.

AVRUPA AYAĞINA TAKİP

Öte yandan, Türkiye’nin önümüzdeki süreçte, terör örgütünün Avrupa ayağına yoğunlaşacağı da öğrenildi. Büyük bölümü Belçika’da yaşayan PKK’lı yöneticilerin iade süreci ile ilgili yeni bir hazırlık yapıldığı belirtildi. Buna göre, daha önce Belçika ile Türkiye arasında, Adalet, İçişleri ve Dışişleri bakanlarından oluşturulan üçlü mekanizmanın PKK’lıların iadesi için çalıştırılacağı öğrenildi.