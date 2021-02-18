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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan ABD'ye PKK tepkisi
18.02.2021 - 12:21 | Son Güncelleme: 18.02.2021 - 12:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun:“Türkiye’de yaşanan her gelişmeye dair bir kanaati olan Amerikalı meslektaşlarımızın, ABD’nin de terör örgütü listesinde bulunan PKK’nın Gara’da vatandaşlarımızı şehit etmesiyle ilgili ‘karnından konuşması’ incitici ve yaralayıcı bir davranıştır”
Etiketler : Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun,ABD,PKK,
768619 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/768619.aspx
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