Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da “Milli Sporcu Bursu Tanıtım Toplantısı”nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Milli sporcu bursu) Spor ile eğitim öğretimin birbirinin alternatifi değil tamamlayıcısı olduğunu bir kez daha göstermiştir." dedi.

Erdoğan, "Türkiye, bizim dönemimizde diğer alanlarla birlikte spor altyapısında da çağ atlamıştır." diye konuştu.

"Sporcularımıza sağladığımız desteklerin karşılığını tüm branşlarda artan madalya sayısıyla görmeye başladık." diyen Erdoğan, "Sporcu bursu ile belirli başarı kriterlerini sağlayan genç sporcularımız, kazandıkları bölümlerde yüzde 100 burslu şekilde okuyabilecekler." ifadesini kullandı.