Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan terör örgütüne karşı "diplomatik adım" atılması gerektiğini söyledi. Sözcü yazarı Saygı Öztürk, 1996 yılında dönemin Refah Partisi Van Milletvekili Fethullah Erbaş'ın aracılığıyla PKK'nın kaçırdığı 8 askerin kurtarılışını hatırlattı.



Fethullah Erbaş özetle Öztürk'e şunları anlattı:

"Refah Partisi Genel Merkezi'ne 10-15 kişi geldi. Asker olan çocuklarının kaçırıldığını, 1,5 yıldır teröristlerin elinde olduklarını ve onların kurtarılmasını istiyorlardı. Seçimde birinci parti olduk. Askerlerin yakınları yine geldi. Meclis'te basın toplantısı yapıp ‘Bu çocukları verin. Anneler daha fazla gözyaşı dökmesin dedim. Ertesi gün, PKK'nın yayın organı olarak bilinen Özgür Gündem gazetesinde manşetten, 'Erbaş gelsin, esirleri verelim. Bu çağrı önemliydi. Bana, ‘Adamlar askerleri veriyor, niçin gidip almıyorsun' eleştirileri de yapılıyordu. Gittik. 500 kişilik tek tip elbiseli, ellerinde kalaşnikof silahları olan yaklaşık 500 kişi içtimada bekliyordu. Karayılan, ‘Teftiş edin' dedi. Öyle bir zor duruma düştüm. Elime megafon verdiler. Ben ne diyeyim? ‘Merhaba asker' desem asker değil, terörist desem, ‘Merhaba gerilla' desem, Türkiye'ye gittiğimde, ‘Milletvekili, merhaba gerilla' dedi diye anamızı ağlatacaklarını biliyorum. Bu ikilem içindeyken, ‘Kurtuluş İslam'dadır' dedim. Onun üzerine silahlar indirildi."



Askerleri getiren Erbaş’ı ve beraberindekileri “PKK kamplarına gidip PKK paçavraları altında sırıtarak poz verdiler” şeklinde eleştiren kesim, bugün ise "diplomatik adım atılmadı" diye veryansın ediyor.

Bugün Erbaş'ı kahraman ilan edenler, geçmişte hain ilan etmişti.



Bunlardan biri olan Sözcü yazarı Emin Çölaşan, Hürriyet'te "PKK kamplarına gidip PKK paçavraları altında sırıtarak poz verdiler" diye yazmıştı. Bazı gazeteler "Erbaş'a PKK selamı" manşetini attı.

Askerlerin dönüşü sonrası Erbaş’ın PKK sözde bayrakları altındaki resimleri çok tartışıldı.

Erbaş'ı "Terör örgütüyle pazarlık yaptın" diye suçlayan ve istifası isteyenler oldu.

Bir röportajında “Neler söylediler, küfür ettiler. Kardeşim ne yapayım? Bir hata yaptım. Ama görmedim gerçekten o bayrakları” şeklinde konuşan Erbaş'tan, bugün övgüyle bahsediliyor.