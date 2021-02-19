İlhan, tedbir şartlarını ise şöyle sıraladı: Restoran, kafe ve kıraathanelerin yol haritası önümüzdeki günlerde belli olacak. Yemek yenilen iç mekânlara kapasite sınırlaması getirilebilir. Personele düzenli PCR testi ile aşı yapılabilir. Müşterilerden HES kodu istenebilir. Girişte, ateş ölçümü yapılabilir. Masalar, en az 1,5-2 metre mesafeyle yerleştirilebilir ve çarpraz oturma düzeni oluşturulabilir. Maskeler sadece yemek yenirken çıkarılabilir. Müşterilere süre sınırı getirilebilir. Yüksek sesle konuşma ve canlı müzik yapılmasına izin verilmeyebilir.
Restoran ve kafeler yeniden açılabilir
19.02.2021 - 04:21 | Son Güncelleme: 19.02.2021 - 04:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, il hıfzıssıhha kurulları kararlarıyla restoran, kafe ve lokantaların belli kurallarla yeniden açılabileceğini söyledi.
Kaynak: İHA
Etiketler : kafeler ne zaman açılacak,restoran,covid tedbirleri,
768766 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/768766.aspx
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