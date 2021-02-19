Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İlhan, tedbir şartlarını ise şöyle sıraladı: Restoran, kafe ve kıraathanelerin yol haritası önümüzdeki günlerde belli olacak. Yemek yenilen iç mekânlara kapasite sınırlaması getirilebilir. Personele düzenli PCR testi ile aşı yapılabilir. Müşterilerden HES kodu istenebilir. Girişte, ateş ölçümü yapılabilir. Masalar, en az 1,5-2 metre mesafeyle yerleştirilebilir ve çarpraz oturma düzeni oluşturulabilir. Maskeler sadece yemek yenirken çıkarılabilir. Müşterilere süre sınırı getirilebilir. Yüksek sesle konuşma ve canlı müzik yapılmasına izin verilmeyebilir.