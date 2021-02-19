Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan açıklamalarından önemli başlıklar;



Adanaspor ve Adana Demir Spor artık maçlarını burada oynayabilecekler. Ülkemizde uzun yıllar boyunca belli başlı dallar dışında spora gereken önem verilmedi.

Son 18 yılda ülkemizin spor anlayışını baştan aşağı yeniledik. 2002'de 1570 tesis varken bugün bu sayı 3903'e çıktı. Adana'ya 18 spor tesisi kazandırdık. Ülke genelinde 32 stadı tamamladık. Buraları dört dörtlük bir spor tesisi olarak tasarlıyoruz. Spor altyapısına yaptığımız yatırımların meyvelerini toplamaya başladık. Sporcularımız 2002'de 1481 madalya kazanabilmişken 2019'da 8 bin 800'ün üzerinde madalya ile verilen emeklerin boşa gitmediğini gösterdiler.

Türkiye sporda beklenen, arzulanan başarıları uzun yıllar yakalayamadı. İlk gençlik yıllarında spora özellikle de futbola gönül vermiş birisi olarak yaşanan sıkıntıların hep farkındayım. İstanbul'a büyükşehir belediye başkanı seçilirken şehrin spor altyapısındaki eksiklikleri de gidermeye çalıştık. Bu anlayışı 2002'den itibaren 81 vilayetimizin tamamına yaydık. Ülkemizin spor altyapısını baştan aşağı yeniledik. Türkiye'nin her köşesine stadyum, yüzme havuzu, futbol sahaları, gençlik merkezleri, spor alanları, atletizm pistleri inşa ettik.



Gençlerimizi sonu gözyaşı ve pişmanlık olan mecralara sürüklemeye kimsenin hakkı yoktur.

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