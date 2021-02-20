Edinilen bilgiye göre, polisin uzun süredir peşinde olduğu FETÖ/PPDY terör örgütü üyesi Bylock kullanıcısı firari şahıs polisin başarılı operasyonu ile yakalandı. Nazilli Kom Grup Amirliği ekiplerince işlemlerinin ardından Adliyeye sevk edilen firari örgüt üyesi Ö. P isimli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Firari şahsın 3 ayrı telefon hattında Bylock kullanıcısı olduğu tespit edildi.
Firari FETÖ üyesi polis tarafından yakalandı
20.02.2021 - 19:15 | Son Güncelleme: 20.02.2021 - 19:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Aydın’ın Nazilli ilçesinde FETÖ/PDY terör örgütü üyesi Bylock kullanıcısı firari Ö.P. polis tarafından yakalandı.
Etiketler : Aydın,
769169 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/769169.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER