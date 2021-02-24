Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, haftalık her 100 bin kişideki Covid-19 vaka sayısını açıkladı. 15-21 Şubat arasındaki verilerin yer aldığı tabloda en yüksek oranlar yine Karadeniz’de görüldü. Ordu, Giresun, Trabzon, Samsun ve Rize, 100 binde en çok vakanın yaşandığı beş il oldu. Bugüne kadar 8 binin üzerinde korona hastasına bakan, kendi de virüse yakalanıp kurtulmayı başaran VM Medical Park Samsun Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Şevket Özkaya, bu tabloyu yorumladı. Artık çok sayıda ağır hasta geldiğini belirten Özkaya “Karadenizliler genelde bir arada yaşar. Karadeniz insanı tez canlıdır, heyecanlıdır, hızlı düşünür, hızlı karar verir, hızlı hareket eder ve çok fevridir. Üzüntüleri de sevinçleri de birliktedir. ‘Virüs bana da bulaşır’ diye düşünmeden yardıma koşarlar. Bunun getirdiği olumsuzluklar da hastalığın hızla yayılmasına sebep oluyor. Ayrıca ‘mutasyon’ etkisi var mı diye düşünüyoruz. Çünkü eskiden bir aileden bir iki kişi enfekte oluyordu, diğerlerini izolasyon ile koruyorduk, şimdi ise hepsi birden hastalanıyor” dedi. Şu anki durumun geçen yılki gibi olmadığını belirten Özkaya “Herkes ‘normalleşmek’ istiyor. Bunu biz de istiyoruz. Bunun tek çaresi: Aşı” ifadelerini kullandı. Özkaya, şimdiye kadar akciğeri böyle etkileyen bir virüs ile hiç karşılaşmadıklarını da sözlerine ekledi.