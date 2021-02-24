Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Buna göre 100 binde 10'un altında vaka görülen iller düşük, 11-35 arası orta, 36-100 arası yüksek, 100'ün üstündekiler de çok yüksek riskli kategoride yer alacak. Bakanlığın açıkladığı tabloya göre normalleşmeye en yakın beş il Hakkâri, Şırnak, Muş, Batman ve Iğdır olarak görünüyor. İstanbul (68,23) ile İzmir (42,67) yüksek riskli, Ankara (35,39) ise orta riskli grupta bulunuyor.