Buna göre 100 binde 10'un altında vaka görülen iller düşük, 11-35 arası orta, 36-100 arası yüksek, 100'ün üstündekiler de çok yüksek riskli kategoride yer alacak. Bakanlığın açıkladığı tabloya göre normalleşmeye en yakın beş il Hakkâri, Şırnak, Muş, Batman ve Iğdır olarak görünüyor. İstanbul (68,23) ile İzmir (42,67) yüksek riskli, Ankara (35,39) ise orta riskli grupta bulunuyor.
Normalleşmeye en yakın beş şehir
24.02.2021 - 03:35 | Son Güncelleme: 24.02.2021 - 03:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye'de koronavirüsle mücadelede 1 Mart'tan itibaren 'yerinde karar' dönemi başlıyor.
Etiketler : covid haritası,koronavirüs,
769986 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/769986.aspx
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