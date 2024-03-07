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77 yaşındaki kağıt toplayıcısının öldüğü kazada tır sürücüsü adli kontrolle serbest bırakıldı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
77 yaşındaki kağıt toplayıcısının öldüğü kazada tır sürücüsü adli kontrolle serbest bırakıldı
Kaza, Kadir Alp, Karşıyaka, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İzmir'de, yolun karşısında geçmek isterken tırın altında kalan 77 yaşındaki kağıt toplayıcısının öldüğü kazayla ilgili gözaltına alınan sürücü, adli kontrolle serbest bırakıldı.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde dün meydana gelen kazada, edinilen bilgiye göre kağıt toplayıcısı olduğu öğrenilen Kadir Alp (77), ışıklardan yolun karşısına geçmek istedi. Bu esnada araçlara yanan kırmızı ışık yeşile döndüğünde, A.E. idaresindeki tır, aracın kör noktasında bulunduğu iddia edilen Kadir Alp'i görmeyerek aracı hareket ettirdi.

YAŞLI ADAM TIRIN ALTINDA KALDI

Kadir Alp tırın altında kalırken, tır sürücüsü kazayı fark ederek aracını durdurdu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevke edildi. Adrese gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede, Kadir Alp'in hayatını kaybettiği belirlendi. Talihsiz adamın cansız bedeni, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

Polis ekipleri tarafından gözaltına alına tır sürücüsü A.E. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sürücü A.E. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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