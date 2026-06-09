Televizyon ekranlarının tanınan isimleri arasında yer alan Damla Uğurtürk, uzun yıllardır sürdürdüğü sunuculuk ve muhabirlik kariyeriyle dikkat çekiyor. Haber, spor ve özel yayınlarda görev alan deneyimli ekran yüzünün eğitim hayatı ve kariyer yolculuğu merak ediliyor. Peki, Damla Uğurtürk kimdir, kaç yaşında, hangi kanalda çalışıyor?

Televizyon haberciliği ve spor yayıncılığı alanındaki çalışmalarıyla tanınan Damla Uğurtürk, farklı ulusal kanallarda üstlendiği görevlerle medya sektörünün bilinen isimlerinden biri haline geldi. Uzun yıllara yayılan meslek hayatı boyunca muhabirlikten sunuculuğa uzanan farklı görevlerde bulunan Uğurtürk'ün biyografisi ve kariyeri araştırılıyor.

DAMLA UĞURTÜRK KİMDİR?

1986 yılında Ankara'da doğan Damla Uğurtürk, üniversite eğitimini Çankaya Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde tamamladı. 2011 yılında mezun olan Uğurtürk, öğrencilik yıllarında medya sektörüne yönelerek diksiyon, spikerlik ve sunuculuk alanlarında çeşitli eğitimler aldı. Başkent İletişim Akademisi'nde diksiyon ve sunuculuk eğitimlerine katılan Uğurtürk, daha sonra TRT bünyesinde de sunuculuk ve spikerlik alanında eğitim gördü.

Damla Uğurtürk kimdir, kaç yaşında ve nereli? (Hayatı ve biyografisi)

Meslek hayatına medya sektöründe farklı görevlerle başlayan Damla Uğurtürk, yıllar içerisinde muhabirlik, spikerlik ve program sunuculuğu alanlarında deneyim kazandı. Kariyerinde FOX TV, Kanal D, TGRT Haber, TRT Haber ve TRT Spor gibi önemli yayın kuruluşlarında görev alan Uğurtürk, özellikle haber ve spor yayınlarındaki çalışmalarıyla tanındı.

Damla Uğurtürk kimdir, kaç yaşında ve nereli? (Hayatı ve biyografisi)

CNN TÜRK’te, pazartesi günleri yayınlanan "Limitsiz Futbol" ve pazar akşamları haftanın önemli maçlarının yorumcular tarafından analiz edildiği "Pazar Akşamı Futbol" programlarının moderatörlüğünü yapıyor.

DAMLA UĞURTÜRK HANGİ KANALDA PROGRAM YAPIYOR?

Damla Uğurtürk, 2018 yılından bu yana CNN Türk ekranlarında görev yapıyor. Kanal bünyesinde sunuculuk yapan Uğurtürk, haber ve özel yayınlarda ekran karşısına çıkıyor.

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