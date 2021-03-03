Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bir yıldır oyalıyorlar

Tüm Bel-Sen 1 No'lu Şube Başkanı İbrahim Sönmez, burada yaptığı açıklamada, geçen yıl nisan ayında imzalanması gereken toplu iş sözleşmesinin hala imzalanmadığını anlattı. Avcılar Belediyesinin müdürler ve başkan yardımcılarına toplu sözleşmede memurlara yapılan artışın 2 katı artış yapmayı dayatmasını kabul etmediklerini belirten Sönmez, Belediye Başkanı Turan Hançerli'nin "Bu artış kabul edilmezse toplu sözleşmeyi imzalamam." diyerek 1 yıldır işçileri oyaladığını öne sürdü.

4 yıl tazminat ödemeyemediler

Sönmez, gelinen aşamada memurların 5, sözleşmeli memurların 9 ikramiyesinin ödenmediğini ifade ederek, "Teknik personelin arazi tazminatı 2017 yılından bu yana ödenmemiştir. 31 Mart'a kadar tüm alacaklarının sözünü veren başkanın bu sözünün takipçisi olacağız" dedi. Emekçilerin, toplu iş sözleşmesinin imzalanması için düşük artışları kabul etmediğini anlatan Sönmez, şunları söyledi: "Emekçinin özverisini görmesini ve ayrımcılık dayatmasını geri çekmesini, sözleşmeli memurlara Mahalli İdareler Sözleşmeli Personel Ücret Tavanları Genelgesi'nde belirlenen limitlerin üzerinde maaş ödenmesini, 5 yıla yakın ödenmeyen alacaklarımızın derhal ödenmesini, temsilcimize baskılara son verilmesini, sendikamızı hedef alan keyfiliklerin ve saldırıların son bulmasını, sürgünün kaldırılmasını, iş barışının ve çalışma düzeninin sağlanması için emekçilerin haklarına öncelik verilmesini ve alacaklarının zamanında ödenmesini istiyoruz."

Kartal Belediyesi: Anlaştık

Bu arada Kartal'da da benzer bir sıkıntı yaşanıyor. İşçiler yarın greve çıkıyor. Kartal Belediyesi, Genel İş Sendikasıyla süren Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlandığını duyurdu, şube temsilcileri ise bazı maddelerin işçilerin iradeleri dışında atıldığını iddia etti. Belediyeden yapılan açıklamada, çalışanlarla yürütülen Toplu İş Sözleşmesi sürecinin karşılıklı uzlaşı ve anlaşma ile sonuçlandığı ifade edilerek, "Bir yandan emekçilerimizin hakkını gözetirken bir yandan da halkımızın kaynaklarını da verimli kullanma sözümüzü aklımızda tuttuk. Bu doğru zeminde Toplu İş Sözleşmesi sürecini yürüttük. Emek hakkını alacak, kentimiz gelişecek, bizler de üzerimize düşen sorumluluğu taşımaya devam edeceğiz. İlçemize, emekçilerimize ve tüm komşularımıza hayırlı olsun." denildi.

İşçiler: 7 maddede anlaşamadık

DİSK/Genel-İş İstanbul Anadolu Yakası 1 No'lu Şube Başkanı Ahmet Arıkan ise belediye yönetimiyle yapılan oturumlarda son 7 madde dışındaki tüm maddeleri tutanak altına aldıklarını belirterek, şunları söyledi: "7 maddede anlaşamadık. Son teklifi verdik, bir sonraki gün tekrar görüşmek üzere ama sonraki gün yazılı gelen teklifin temsilci arkadaşlarımızla ve işçilerle yapılan değerlendirmede kabul edilebilir noktada olmadığını söyledik. Daha doğru dürüst temsilcilerle olayı değerlendiremeden imzaların atıldığı haberi geldi. Yarın bununla ilgili belediye önünde 14.00’de bir basın açıklaması yapacağız. Kalan son 7 madde, Kadıköy'deki kalan son 11 madde gibi işçinin, temsilcinin iradesi dışında atıldı. Temsilciler kurulunu toplayıp, verdiğimiz teklifin üzerine gelen teklifi değerlendirip, onun üzerinden belediye yönetimini yeniden masaya bekliyorduk, yeniden biraz daha görüşerek masada biz bitirelim derdindeydik ama maalesef olmadı."

Genel İş Sendikası ile Kartal Belediyesi arasında toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine, belediye binası girişine grev kararı asılmıştı. Taraflar arasında anlaşma sağlanamaması halinde işçiler 4 Mart'ta greve başlama kararı almıştı.