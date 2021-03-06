Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke ANKARA

Son dönemde Boğaziçi Üniversitesinde yaşananları ve Gara operasyonunu manipüle ederek çarpıtan firari FETÖ’cüler, son olarak olumsuz hava şartları nedeniyle düşen Cougar tipi helikopterler üzerinden TSK’yı hedef aldı. Elim kazanın hemen ardından Tweet yağmuruna başlayan hainler, helikopterlerin eski ve bakımsız olduğunu öne sürerek TSK’yı itibarsızlaştırmaya çalıştı. Çirkin saldırının başaktörleri yine, her fırsatta Türkiye’yi karalamaya çalışan FETÖ’nün firari mensupları Emre Uslu ve Halis Tunç oldu. Uslu ve Tunç’ın sosyal medyada TSK’ya yönelik çirkin paylaşımlarının ardından diğer FETÖ'cülerin de algı oluşturmak için üst üste sosyal medya hesaplarından asılsız iddialarda bulunduğu görüldü. FETÖ’cülerin, helikopter kazasına ilişkin hükûmeti ve TSK'yı hedef almasının perde gerisinde, kazada şehit olanlar arasında Korgeneral Osman Erbaş’ın da bulunmasının etkili olduğu belirtiliyor. Şehit Korgeneral Erbaş, 15 Temmuz darbe girişimine karşı ordudaki direnişi örgütleyen komutanlardan biriydi.