Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bitlis'in Tatvan ilçesi kırsalında düşen helikopterde şehit olan 11 askerin son dönem yapılan sınır ötesi terör operasyonlarında büyük kahramanlıklar sergilediği ortaya çıktı. Silah arkadaşları, başta Korgeneral Osman Erbaş olmak üzere şehitlerin Suriye ve Irak’ta yapılan operasyonlarda olağanüstü kararlar ve kahramanlıklara imza attığını anlattı. Güneydoğu’da birlikte görev yaptığı arkadaşları Korgeneral Erbaş’ın bölgede terörü kurutan kararlı duruşu ve etkin operasyonlar yanında sivil halk üzerinde derin sevgi ve saygı kazandığını belirtiliyor.

Gazetemize konuşan silah arkadaşları, elim kazada düşen Cougar tipi helikopterin pilotları Yüzbaşı Tayfun Kureş ve Yüzbaşı Gökhan Uysal’ın Suriye ve Irak’ta onlarca özel görevde büyük kahramanlıklar sergilediğini belirtti. Şehit pilotların yoğun ateş altında temas hatlarına tereddütsüz girdiği ve birçok kez hayatlarını feda ederek yaralı silah arkadaşlarını kurtardığı aktarıldı.

Şehit Aileleri Güvenlik Korucuları Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen de Osman Erbaş Paşa ile 10 yıllık dostluğu olduğunu ve sahada babacan Türk subayı yönü yanında azılı çetelere karşı korkusuz komutan tarafını da gördüğünü söyledi. Sözen, “Osman Erbaş, bütün Türkiye’nin iftihar edeceği çok özel bir insandı. Osman Paşaya şehadet çok yakıştı ancak öyle bir insanı, ordu neferini kaybetmek beni fazlası ile üzdü’’ diye konuştu.

VATAN İÇİN ÖLÜMÜ HİÇE SAYAN YİĞİTLERDİ

Ziya Sözen, Bingöl’den kalkan helikopterle irtibatın kesildiği ilk andan itibaren iki saat boyunca Korgeneral Osman Erbaş’ı sürekli aradığını ve telefonun sonuna kadar çalmasına rağmen cevap alamadığını söyledi.

Ziya Sözen, tüm ülkeyi yasa boğan kazada şehit olan ordu mensuplarının birçoğunu yakinen tanıdığını ve hepsinin PKK’ya karşı verilen mücadelede ön saflarda görev yaptığını kaydetti. Sözen, on bir şehit için ‘’Onlar vatanları için sayısız kez ölümü hiçe sayan yiğitlerdi. Ben bunun şahidiyim’’ ifadelerini kullandı. Yılmaz Bilgen

"NAMAZLARINI RAHAT KILABİLİYOR MUSUN?"

Gazetemize konuşan Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hanifi Şahin şehit Korgeneral Osman Erbaş ile çarpıcı bir anısını paylaştı. Askerliğini Osman Paşa’nın komutanı olduğu Tekirdağ/Çorlu 105. Topçu Alayında yaptığını anlatan mezhepler tarihi uzmanı Şahin, şunları söyledi:

Osman Erbaş Komutan’ım, ilahiyatçı olduğumu öğrendiğinde ilk sorusu namazlarını rahat kılıyor musun olmuştu. Türkiye’nin sıkıntılı bir süreçten geçtiği ve askerî vesayetin seçilmiş yöneticiler üzerinde baskı kurmaya çalıştığı o sancılı günlerde Osman Erbaş Paşa’nın nasıl bir vatan sevdalısı, bu memleketin has evladı olduğuna ve İslam’a duyduğu saygıya canlı şahitlik ettim.