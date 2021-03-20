Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EBRU KARATOSUN

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından HDP’nin kapatılmasına yönelik hazırlanan iddianamede, İspanya’da, Herri Batasuna Partisinin terör örgütü ETA ile bağı nedeniyle kapatılması emsal gösteriliyor. İddianamede, AİHM'nin, Batasuna ile ilgili verdiği kararda, ‘şiddeti kınamayı reddetmeyi’ terörizme üstü kapalı bir destek olarak kabul ettiği ve partinin kapatılmasını Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne aykırı olmadığı ifade ediliyor. İddianamede, 1990 yılından bu yana HEP, ÖZDEP, DEP, HADEP, DEHAP ve DTP, AYM tarafından HDP'nin kapatılması için öne sürülen nedenlerle kapatıldığı hatırlatılarak “Kapatılan bu partilerin devamı niteliğinde olan HDP’nin de kapatılması gerekecektir" deniliyor. İddianamedeki diğer tespitler şöyle:

∂ Gerek Kobani ile hendek olayları, gerek Gara Operasyonu sonrası HDP milletvekillerinin yaptıkları açıklamalar, gerekse davalı partinin silahlı terör örgütüne eleman temin etmekteki rolü birlikte değerlendirildiğinde aslında HDP ile silahlı terör örgütü PKK-KCK arasında bir fark yok.

∂ Bir dönem aktif olarak PKK-KCK adına terör faaliyetlerinde bulunan, hatta terör örgütü üyesi olan kişilerin bir süre sonra partide değişik kademelerde görev aldığı görülüyor. Ya da hem partide değişik kademelerde görev alıp sözde siyaset yaparken bir taraftan da eş zamanlı olarak terör örgütünün talimatları doğrultusunda faaliyetlerde bulunuyorlar.

∂ Bir kısım milletvekilinin PKK’nın Cudi kampında silah ve ideolojik eğitim aldığı eğitimi başarı ile tamamlayamayanların milletvekili adayı yapılmadığı belirlenmiştir.

ADAYLARI ÖCALAN BELİRLEDİ

∂ Davalı partide eş genel başkanlık ve milletvekilliği yapmış ve yapmaya devam eden Selahattin Demirtaş, Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder, İdris Baluken ve Altan Tan’ın zaman zaman terör örgütü lideri olan görüşmelerinde ‘Başkan’ım, Sayın başkan’ım, önderlik’ şeklinde hitap ettikleri görülmüştür.

∂ Terör örgütü lideri Abdullah Öcalan’ın pek çok konuda ismi sayılan şahıslara talimatlar verdiği, kendisinin kurduğunu söylediği davalı partinin izlemesi gereken stratejiyi belirlediği, belediye başkanlığı ve milletvekili adaylarını belirlediği, partinin eş genel başkanlarının kimler olması gerektiğini söylediği, hatta partinin Cumhurbaşkanı adayını bile belirlediği tespit edildi.

∂ Yine, örgüt liderinin talimatı doğrultusunda davalı parti tüzüğünde Ertuğrul Kürkçü’ye ‘Onursal Genel Başkanlık’ unvanının verildiği belirlendi.

BELEDİYELERİ PKK-KCK YÖNETİYORDU

∂ Belediyeleri seçilmiş belediye başkanları yönetiyormuş gibi görünse de aslında PKK-KCK’nın görevlendirdiği ve tayin ettiği kişilerin yönettiği belirlendi.

∂ Belediyeye ait araçların PKK-KCK'lı teröristlerin ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla tahsis edildiği, ayrıca PKK-KCK terör örgütü mensuplarınca bombalı saldırı olaylarında kullanıldığı anlaşılmıştır.

∂ Belediye ile irtibatlı kişilerin PKK-KCK terör örgütü adına, belediye ile iş yapan firmalardan, iş adamlarından ve imar işi ilgili müracaatta bulunan kişilerden vergilendirme adı altında para toplayarak toplanan paraları terör örgütüne aktarmışlardır.