Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “Myanmar'daki mezalimden kaçarak Bangladeş'e sığınan Rohingaların yaşadığı Cox’s Bazar’daki kamplarda dün (22 Mart) çıkan yangının can ve mal kayıplarının yanı sıra çok sayıda barınağın ağır zarar görmesine yol açtığını büyük bir üzüntüyle öğrendik. Yangında hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralananlara ise acil şifalar diliyoruz. Yangında, ülkemiz tarafından bölgedeki Rohingalı mültecilere sağlık hizmetleri sunan Sahra Hastanemiz de maalesef tümüyle kullanılmaz hale gelmiştir” denildi.

Açıklamada, “Bu yangın felaketi karşısında Rohinga mültecilerine ve ev sahibi Bangladeş Hükümeti’ne yönelik desteğimizi vurgulamak isteriz. Yangın sonrasındaki süreç ülkemiz tarafından yakından takip edilmektedir. Ülkemiz Rohinga mültecilerine yönelik her alandaki insani yardım çalışmalarını kararlılıkla sürdürecektir. Uluslararası toplumun da Bangladeş’e desteğini arttırması önem arz etmektedir. Bu vesileyle, Rohingaların Myanmar’a güvenli, gönüllü, onurlu ve kalıcı şekilde geri dönüşlerinin sağlanmasına yönelik gerekli adımların atılması çağrımızı bir kez daha yineliyoruz” ifadelerine yer verdi.