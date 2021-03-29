Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EBRU KARATOSUN

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanıyor. Toplantının ana gündem maddesi, kontrollü normalleşmenin ardından koronavirüs vaka sayılarının yeniden tırmanışa geçmesi olacak. Kabine toplantısında, 30 bin sınırının üzerine çıkan vaka sayılarındaki bu artışın hastaneye yatış, yoğun bakım ve entübe hasta sayılarına nasıl yansıdığı masaya yatırılacak. Bununla beraber kırmızı kategorideki (çok yüksek riskli) illerin sayısının artması sebebiyle bazı bölgelerde kısıtlamaların yeniden gündeme gelip gelmeyeceği değerlendirilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, son kabine toplantısında şehirlerdeki mevcut uygulamayı sürdürmeyi ve gelişmeleri takip etme kararının alındığını belirterek "Tedbirlere uymamamız hâlinde yeniden kısıtlamaların, yasakların gelmesinin kaçınılmaz olduğunu bir kez daha hatırlatmak istiyorum” demişti.

AŞIDA SON DURUM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın hastanelerin son durumu, illere göre vaka sayıları ve aşılama ile ilgili son duruma ilişkin bir sunum yapması planlanıyor. Yine, toplantıda Çin’den gelecek 50 milyon faz aşının bir an önce tamamlanması için önümüzdeki dönemde atılacak adımlar da konuşulacak. Almanya'dan gelen 1,4 milyon doz BioNTech aşısıyla ilgili aşılama çalışmalarına ilişkin süreç de değerlendirilecek. Yerli aşı çalışmasında gelinen son durum ve bundan sonra atılacak adımlar da toplantıda gündeme gelecek. Ayrıca eğitim-öğretim takviminin de konuşulacağı toplantıda, Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un ise okullardaki son duruma ilişkin kabine üyelerini bilgilendireceği belirtiliyor.

REFORM TAKVİMİ MASADA

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan ekonomi reform paketiyle ilgili takvim, tamamlanmış ve ilgili bakanlıkların ile kurumların yol haritası belli olmuştu. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın söz konusu sürece ilişkin sunum yapacağı ifade ediliyor. Ekonomideki spekülasyonlara ilişkin yaşanan süreç de kabinenin önemli gündem başlıklarından olacak.

LİBYA İLE YENİ DÖNEM

Ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçtiğimiz hafta Beştepe’de kabul ettiği Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile yapılan görüşmenin masaya yatırılacağı toplantıda, Libya ile ilgili yeni dönem de gündeme gelecek. Erdoğan’ın daveti üzerine Vahdettin Köşkü’nde Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Yunus el-Menfi ile Konsey üyesi Abdullah Hüseyin el-Lafi heyetiyle yapılan görüşmelerin detayları ele alınacak.

AB ZİRVESİ KARARLARI

Toplantının bir diğer önemli gündem maddesinin geçen hafta Brüksel'de yapılan AB Liderler Zirvesi olacak. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun zirveyle ilgili kabine üyelerini bilgilendirmesi beklenirken, zirvenin ardından yayımlanan bildiri ve bildirideki Türkiye kararlarının da değerlendirileceği belirtiliyor.