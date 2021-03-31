Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, davayla ilgili görevlendirilen raportör, ilk incelemeye ilişkin raporunu tamamlayarak AYM heyetine sundu. Alınan bilgiye göre, davayla ilgili raportör, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının başvurusunda eksiklik tespit etti. Başvurudaki usul eksikliklerinin giderilmesi yönünde görüş bildiren AYM raportörü, eksikliklerin tamamlanması için başvurunun Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına iade edilmesi ya da iddianamenin kabul edilerek, eksikliklerin tamamlanması için Başsavcılığa süre verilmesi yönünde görüş bildirdi. AYM Genel Kurulu, Bugün davayla ilgili ilk incelemesini yapacak ve iddianamenin kabul edilip edilmediğine karar verecek. İddianamenin kabul edilmesi halinde HDP, ön savunmasını verilen sürede AYM'ye gönderecek. Ardından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin esas hakkındakini görüşünü sunacak. Daha sonra AYM'nin belirlediği tarihlerde Başsavcı ahin sözlü açıklama, HDP yetkilileri de sözlü savunma yapacak. Bütün sürecin ardından davaya ilişkin bilgi, belgeleri toplayacak raportör esas hakkındaki raporunu hazırlayacak. Raporun AYM üyelerine dağıtılmasının ardından Başkan Zühtü Arslan toplantı için bir gün belirleyecek. Üyeler belirlenen günde bir araya gelerek kapatma istemini esastan görüşmeye başlayacak.HDP hakkındaki kapatma davasını 15 kişiden oluşan Anayasa Mahkemesi heyeti 3'te 2 oy çokluğuyla karara bağlayacak.