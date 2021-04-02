Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi

AK Parti’nin kamuya ilk defa atanacaklar için güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılmasına yönelik kanun teklifinin TBMM Genel Kurulundaki ‘Maddelerine geçilmesi’ oylaması krize neden oldu. Teklifin maddelerine geçilmesine yönelik yapılan oylamada, oturumu yöneten CHP’li Meclis Başkanvekili Haydar Akar, red oylarının kabul oylarından fazla olduğu gerekçesiyle teklifin maddelerine geçilmesinin kabul edilmediğini açıkladı. İçtüzüğe göre, bu durumda teklif de reddedilmiş sayılıyor. AK Parti ve MHP’nin oylama sonuçlarına itirazlarına rağmen, oturumu yöneten CHP’li Başkanvekili Haydar Akar oylamayı yenilemedi ve Meclis Genel Kurulunu kapattı. AK Parti yönetimi, oylama sonuçlarının sayım yapılmadan açıklandığını ileri sürdü. AK Parti ‘oylamada esaslı bir hata olduğuna’ yönelik itirazda bulundu. CHP’li Haydar Akar kararı yenilemedi. Devreye Başkanlık Divanı girdi. Oylamanın tekrar yapılıp yapılmamasıyla ilgili oylamaya geçildi. Elektronik oylamada evet oyu çıktı. Oylamanın 6 Nisan’da yeniden yapılması kararlaştırıldı.

CHP HER ŞEYİ PLANLADI

“CHP, HDP, İyi Parti’nin yaptığı kumpas” diyerek duruma tepki gösteren AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu “CHP’li Meclis Başkan Vekili’nin, daha önceki kendi uygulamaları ile de çelişerek, İçtüzüğün açık usul hükümlerini uygulamayarak, âdeta CHP Grup Başkan Vekili’nin tutanaklara yansıyan talimatları doğrultusunda hareket etmesi ve hukuk tanımazlığı, millî iradeye darbe girişimidir. CHP, HDP, İyi Parti’nin tutum ve davranışları ile milli iradenin tecellisinin önüne geçilmiştir. CHP’li Meclis Başkan Vekili’nin de içinde yer aldığı bu kumpas, faşizan ve hukuk tanımaz, vesayetçi yaklaşımdaki ittifakın da bir yansımasıdır” diye konuştu.

ŞENTOP: ÖZEL AYNAYA BAKSIN

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel “Meclis Başkanı’nı Cumhur İttifakı’nın arzuhâlcisi hâline dönmüş durumdadır” dedi. Özel’e tepki gösteren TBMM Başkanı Mustafa Şentop şunları söyledi: Bir arkadaşımın tuhaf değerlendirmeleri var. Meclis Başkanı koşarak gelmiş, boncuk boncuk terlemiş falan. Evet, ben bir sıkıntı olduğunu gördüğümde koşa koşa giderim, görevimin gereğini de yaparım. Bu Meclis’te insanların koşuşturmalarıyla, fizik durumlarıyla ilgili en son espri yapacak kişi o arkadaşımızdır. Konuşurken aynaya bakmasını öneriyorum. Meclis Başkanı olarak daha fazla seviye düşürmek istemem ama bu işi çok iyi yapabileceğimi de buradan ifade etmek isterim. Pişman ederim.

NE GETİRİYOR?

Oylama krizine sebep olan yasa teklifi, kamuya alınacak stratejik personelin güvenlik soruşturmasından geçirilmesini öngörüyor. Buna göre, devlet memuru adaylarının sadece kendisi değil birinci derece akrabaları da soruşturmaya tabii tutulacak. Muhalefet, özellikle FETÖ sızmalarının önüne geçilmesi için getirilen teklife karşı çıkıyor. Hükûmet ise şart olduğunu söylüyor. Genelkurmay İstihbarat Başkanı yapılan FETÖ’cü Tuğgeneral Serdar Atasoy ile hükûmet üyelerine sahte hesaptan hakaret eden Samsun Cumhuriyet Savcısı Özcan Muhammed Gündüz güvenlik soruşturmasının şart olduğu yorumlarını beraberinde getirmişti.