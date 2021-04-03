Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İyi Parti Genel Başkanı Akşener, Konya’da esnaf ziyareti sonrası, “Ekonomi berbat” diyen bir vatandaşla olan sohbetini Twitter hesabından yayınlamıştı. Akşener, paylaşımının altına da “Bak Sayın Erdoğan, konuşan dış güçler değil, teröristler değil... Konuşan, en son seçimde sana güvenmiş, oy vermiş olan Konyalı bir vatandaşımız. Seni seçmiş vatandaşlarının sesine kulak ver...” ifadelerini yazmıştı. Akşener’e uzun uzun derdini anlatan “Ekonomi berbat” diyen, Suriyelilerin gönderilmesini isteyen Yüksel Temur isimli kişinin şatafat içinde yaşadığı belirlendi. Temur’un, sosyal medya hesabından Range Rover marka araç, süper lüks Mercedes, Jeep ve binek oto ile çekilmiş fotoğraflarını paylaşması dikkat çekti. Temur’un, lüks bir restoran sahibi olduğu da ifade edildi. Geçtiğimiz günlerde CHP’li bir kadın da, emekli olduğunu söyleyerek “Ben pazara gidemiyorum, eti unuttum. Utanıyorum çocuklarımdan süt alamıyorum” demiş, kadının viski sofralarında görüntüleri ortaya çıkmıştı.