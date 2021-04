Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Akşener "Son 60 yılda 9 defa darbe, postmodern darbe, muhtıra, ve e-muhtıra görmüş bir millet olarak elbette bazı hassasiyetlerimiz var. Bu yüzden Türkiye'ye dair endişeleri olanların bu endişeleri usulünce, zamanını ve zeminini doğru ayarlayarak dile getirmeleri çok önemlidir. Hele de ülkesine yıllarca hizmet etmiş, çok kritik makam ve mevkilerde bulunmuş olanların bu konuda çok daha sorumlu davranmaları gerekir. Bu kadar basittir" dedi.

İktidarın buradan siyaset devşirmeye çalıştığını savunan Akşener "Türkiye'yi ve Türk milletini düşünen herkesin bu durumun bilinci ve sorumluğuyla hareket etmese gerekir. Bu bir şarttır. Türkiye'nin bunca sorunu varken, iktidar kendi ikbalinin hesabına düşüp milletimize sırtını dönmüşken, milletimiz sorunlarına çözüm üretmesini siyasetçilerden açıkça talep ediyorken ve Cumhur İttifakı'nın oyları her ay düşerken kimsenin çıkıp da iktidarın değirmenine su taşımasına can suyu vermesine müsaade edemeyiz, etmeyeceğiz. Kimse de kusura bakmasın. Bu işler böyle yapılmaz. Ülkeye dair endişeleri, kaygıları olanlar bireysel olarak her platformda ve bir sivil toplum kuruluşunun şemsiyesi altında, basında, yayında, görüş ve önerilerini elbette açıklayabilirler. Ancak bunu gizemli geceyarısı bildirileriyle yapamazlar. Yapanlar da önce karşılarında önce bizi bulurlar. Çünkü biz söz de karar da milletindir diyenlerdeniz. Dün 28 Şubat karanlığında da bu böyleydi, 27 Nisan gecesi de bu böyleydi. Bugün de bu böyle. Vesayetin uniformalısına da cübbelisine de lacivert takımlısına da her zaman karşı durduk, durmaya da devam edeceğiz" diye konuştu.

Akşener'in sert çıktığı bildiricilere danışmanı Aytun Çıray "Bir tabip teğmen olarak altına imzamı atıyorum" şeklinde arka çıkmıştı.

Bildirinin hazırlayıcısı olduğu belirlenen emekli Tuğamiral, Ergun Mengi'nin yakın döneme kadar İYİ Parti'de görev aldığı belirlenmişti.