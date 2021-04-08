Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MSB’deki birimlerce üretilen engel ve tahkimat malzemeleri ile balistik korumalı nöbet kulübe ve kulelerinin bulunduğu dış emniyet bölümünde, bariyerlerin yer aldığı “akordiyon engel sistemi” yer aldı. Aynı bölümde “Lego” diye tabir edilen 4,5 metre yüksekliğindeki iki katlı balistik kule, 2,4 metre yüksekliğindeki monoblok nöbet kulübesi, akaryakıt ikmal römorku ve mevzi bunker dikkati çekti. Yaşam destek ünitelerini kapsayan bölümde ise görüntü izleme merkezi, bunker, konteyner ve manga yaşam alanları ile banyo, çamaşır, tuvalet ve revir konteynerleri, seyyar fırın ve mutfak ünitesi, soğuk hava deposu ve mutfak makineleri yer aldı.

Üs bölgesinin üçüncü bölümünde ise silah, mühimmat, teçhizat ve optik malzemeleri ile giysi, yiyecek ve hayati malzemeler sergilendi.