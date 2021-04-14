Oktay, sosyal medya hesabından yayımladığı taziye mesajında, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Adil Karaismailoğlu Beyefendi'nin Hakk'a yürüyen kıymetli ablası Nermin Hanımefendi'ye Allah'tan rahmet, Sayın Bakanımıza ve kederli ailesine sabr-ı cemil diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.
Bakan Adil Karaismailoğlu'nun acı günü
14.04.2021 - 02:11 | Son Güncelleme: 14.04.2021 - 02:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun ablası Nermin Öztürk'ün vefat ettiğini duyurdu.
Etiketler : adil karaismailoğlu,
782463 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/782463.aspx
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