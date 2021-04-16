Edinilen bilgiye göre, Kdz. Ereğli İlçe Jandarma Komutanı J. Üsteğmen Bayram D. TSK içerisindeki muvazzaf subaylara yönelik Fettullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında 9 Nisan günü açığa alındı. Geçen hafta gözaltına alınarak Ankara'ya götürülen Üsteğmen Bayram D.'nin soruşturması tamamlandı. Bugün mahkemeye çıkarılan Jandarma Komutanı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bayram D. geçtiğimiz yıl Çaycuma ilçesinde görev yaparken Ağustos ayında Kdz. Ereğli İlçe Jandarma Bölük Komutanı olarak atanmıştı.
Ereğli Jandarma Komutanı serbest bırakıldı
16.04.2021 - 23:30 | Son Güncelleme: 16.04.2021 - 23:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Jandarma Komutanı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler : ereğli,jandarma,komutan,haberler,serbest,
783237 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/783237.aspx
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