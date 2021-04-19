MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Moğolistan Büyükelçisi Bold Ravdan’ı kabul etti" ifadeleri kullanılarak görüşmeden fotoğraf paylaşıldı.
Bakan Akar, Moğolistan Büyükelçisi Bold Ravdan’ı kabul etti
19.04.2021 - 15:10 | Son Güncelleme: 19.04.2021 - 15:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Bakan Akar'ın, Moğolistan Büyükelçisi Bold Ravdan’ı kabul ettiğini duyurdu.
Kaynak: İHA
Etiketler : hulusi akar,
783928 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/783928.aspx
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