Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

8 Mayıs'ta Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin gerçekleştirdiği operasyonla İçişleri Bakanlığı ve Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan bölücü terör örgütü PKK/KCK Merkez Komitesi ve HPG Askeri Konsey üyesi ‘Sofi Nurettin‘ kod adlı Halef El-Muhammed etkisiz hale getirildi. Sofi Nurettin'in, Gara'da şubat ayında 13 masum vatandaşımızın şehit edilmesi emrini veren terörist olduğu beliritildi.

SÖZDE ASKERİ KANATTA ETKİSİZ HALE GETİRİLEN EN ÜST DÜZEY TERÖRİST

Murat Karayılan ile birlikte Halk Savunma Merkezi (HSM) Merkez Karargâhı yürütmesinde yer alan Suriye uyruklu ‘Sofi Nurettin’ kod adlı Halef El-Muhammed isimli teröristin, bugüne dek örgütün sözde askeri kanadında etkisiz hale getirilen en üst düzeydeki terörist olduğu ifade edildi.

YERİNİN BELİRLENMESİ İÇİN ÖZEL EKİP KURULDU

Örgüt içinde sözde ‘Suriye Genel Sorumlusu’ olarak Zeytin Dalı ve Barış Pınarı Harekâtları sırasında TSK'ya karşı yürütülen faaliyetleri yöneten Halef El Muhammed, örgüt için hezimete dönüşen harekâtlardan sonra bir süre çalışmalarını gözlerden uzak yürüttü. İstihbarat raporları doğrultusunda Suriye'den ayrıldığı kanaatine varılan Sofi Nurettin'in yerinin tespit edilerek etkisiz hale getirilmesi amacıyla özel bir ekip kuruldu.

IRAK'A GERİ DÖNDÜĞÜ TESPİT EDİLDİ

Halef El Muhammed'in Suriye'de yaşayan ailesini ve yakınlarını kıskaca alan MİT, teröristin Irak'ın kuzeyindeki PKK kamplarına geri dönüş yaptığını tespit etti. ‘Sofi Nurettin' kod adlı teröristin, tekrar Irak'ın kuzeyine geçişinin çok gizli tutulduğu aktarılan istihbarat raporlarına göre, kurulan özel ekip, yeni görevi ve Irak'ta bulunduğu yerin belirlenmesi için öncelikle profil çalışması yürüttü.

Sofi Nurettin'in geçmiş dönemde aldığı görevler ve üst düzey örgüt mensupları arasındaki güç mücadeleleri gibi pek çok önemli faktör göz önünde bulunduruldu. Profil çalışmasının sonuçları ve sahadan alınan bilgiler doğrultusunda Sofi Nurettin'in Gara'da Murat Karayılan ile birlikte faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

MURAT KARAYILAN'IN AKIL HOCASIYDI

1990 yılında terör örgütüne katılan Halef El Muhammed, 1995’te Van'ın Başkale kırsalında grup sorumluluğu, 2007 yılına kadar Hakkari-Yüksekova-Şırnak sorumluluğu, 2007 yılından sonra ise Diyarbakır sorumluluğu görevlerini üstlenmişti.

2009 yılında Murat Karayılan’ın yönettiği örgütün askeri kanadı HPG’nin başına getirilen Sofi Nurettin, görev sırasında çok sayıda ses getirici eylemi yönetmişti. 2013 yılında HPG sorumluluğu görevini Cemal kod adlı Murat Karayılan’a devrederek, bölücü ve yıkıcı faaliyetlerini Suriye alanına taşıyan Sofi Nurettin, 2015-2020 yılları arasında PKK/KCK-PYD/YPG Suriye Genel Sorumlusu oldu.

Suriye sınır hattından ülkemize yönelik gerçekleştirilen eylem ve faaliyetlerin üst düzey yöneticisi olan Sofi Nurettin, Suriye’de Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında güvenlik güçlerimize karşı silahlı faaliyetleri yönetti.

ÖRGÜTÜN ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİ ARASINDA KORKUYA NEDEN OLDU

‘Sofi Nurettin’ kod adlı Halef El Muhammed'in etkisiz hale getirildiği MİT'in Irak'taki yerel ağı tarafından doğrulanırken, operasyonun örgütün üst düzey yöneticileri arasında büyük korkuya neden olduğu öğrenildi.

ÖRGÜTTEKİ ÇÖZÜLMEYİ HIZLANDIRACAK

MİT'in Irak'taki yerel ağı, Sofi Nurettin'in hem örgütün üst yöneticileri arasında hem de genç kadrolar üzerinde önemli ağırlığının bulunduğunun altını çizerek, Sofi Nurettin'in öldürülmesinin örgütteki çözülmeyi hızlandıracağını ve bundan dolayı mümkün olduğunca gizli tutulmaya çalışıldığını ifade ettiler.

ÖLÜMÜ ÖRGÜT TARAFINDAN RESMİ OLARAK İLAN EDİLMEDİ

Teslim olan örgüt mensuplarının ifadelerine göre; Sofi Nurettin'in etkisiz hale getirildiğinin kadrolar arasında bir dedikodu şeklinde kulaktan kulağa dolaştığı ancak örgüt tarafından resmi olarak ilan edilmediği tespit edildi. Teslim olan teröristler, böyle bir ismin bile etkisiz hale getirildiği bir ortamda genç kadroların kendi hayatlarını kurtarmak için teslim olmaktan başka çare bulamadığını ifade ediyor.

KADROLAR ARASINDA KIRILMALARA NEDEN OLABİLİR

PKK/KCK yönetimince Irak'ta bulunduğu gizlenmeye çalışılan Halef El Muhammed'in Irak'ta faaliyet gösterirken etkisiz hale getirilmesi ile birlikte, örgütün silahlı kadrolarını yöneten ve örgüt içinde ağırlığı bulunan ismin eksikliğinin örgüt üst düzey yöneticileri arasında güç mücadelesini tırmandırarak üst düzey kadrolar arasında kırılmalara neden olacağı değerlendiriliyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BU SÖZLERLE AÇIKLAMIŞTI

"Milli İstihbarat Başkanlığımızın uzun süredir yürüttüğü çalışmalar neticesinde yerini belirlediği PKK'nın Suriye genel sorumlusu 'Sofi Nurettin' kod isimli terörist, Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen operasyonla etkisiz hale getirilmiştir" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'ye yönelik pek çok kanlı eylemin faili olan bu terörist, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında askerlerimize karşı yapılan pek çok saldırının da sorumlusudur. Gara Operasyonu sırasında 13 masum insanımızın şehit edilmesi talimatını verenlerden biri yine bu teröristtir. MİT Başkanlığımızın ve Türk Silahlı Kuvvetlerimizin gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirilen Sofi Nurettin'in durumu, PKK/KCK ile PYD/YPG'nin aynı örgüt olduğu gerçeğini, inkarı mümkün olmayacak şekilde bir kez daha ortaya koymuştur. PKK/YPG'nin, Irak'ta ve Suriye'de saklanan elebaşlarını ve teröristlerin tamamını etkisiz hale getirene kadar operasyonlarımız sürecektir" ifadelerini kullanarak Sofi Nurettin'in öldürüldüğünü açıklamıştı.

GARA ŞEHİDİNİN ANNESİ: BİR NEBZE DE OLSA İÇİMİZE SU SERPİLDİ

PKK terör örgütü, Gara'da alıkoyduğu 13 Türk vatandaşını şehit etmişti. Malatyalı Gara şehidi Jandarma Personel Astsubay Semih Özbey'in ailesi, PKK'nın sözde Suriye Genel Sorumlusu Sofi Nurettin kod adlı teröristin öldürüldüğü haberini televizyon ekranlarından aldı.

Şehidin babası Gürsel Özbey, aldıkları haberin bir nebze de olsa kendilerini rahatlattığını belirterek “Acımızı dindirecek hiçbir şey yok ama bu haber bir nebze olsa da biraz ferahlık veriyor. İnşallah bunun arkası gelecek. Kötülüğün sonu yok. Bizim çocuklarımız mazlumdu. Kendi ellerindeydiler. Neden bunu yaptılar, yapmamaları lazımdı. Bu bize yapılan en büyük darbe, en büyük haksızlıktır. Biz buna üzülüyoruz. Tabii ki devletimiz gereğini yapacaktır. Hepsini teker teker inlerinden çıkarıp leşlerini serecektir. Ben buna inanıyorum. Devletime güveniyorum. Var olsun Türkiye Cumhuriyeti, var olsun milletimiz” dedi.

"İNŞALLAH KÖKLERİ GELİR"

Şehidin annesi Sadiye Özbey, Gara’da evladını şehit eden teröristlere tepki göstererek, “Sayın Cumhurbaşkanımız açıklama yaptı. Çocuklarımızın ölümüne sebep olan teröristlerden birsinin öldürüldüğünü açıkladı. Bir nebze de olsa içimize su serpildi ama inşallah kökleri gelir. Benim çocuğumun hiçbir günahı yoktur. Hiçbir suçu yoktu. Benim çocuğum sadece kendi ekmeğinin peşindeydi. Bize bunları yaşatanlara ben sürekli beddua ediyorum. İnşallah hepsinin kökü gelir. Bunlar Müslüman değiller, bunlar Amerika’nın, İngiltere’nin uşakları" şeklinde konuştu.