Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kıran kırana bir şampiyonluk mücadelesinden sonra galip ayrılarak şampiyonluğu göğüsleyen Beşiktaş, Külliye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edildi. Beşiktaş Futbol Klübü'nün Külliye ziyaretine; yönetim, teknik ekip, ve futbolcular katıldı.