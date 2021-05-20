Kıran kırana bir şampiyonluk mücadelesinden sonra galip ayrılarak şampiyonluğu göğüsleyen Beşiktaş, Külliye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edildi. Beşiktaş Futbol Klübü'nün Külliye ziyaretine; yönetim, teknik ekip, ve futbolcular katıldı.
Erdoğan, şampiyon Beşiktaş'ı kabul etti
20.05.2021 - 15:02 | Son Güncelleme: 20.05.2021 - 15:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Süper Lig'in 2020-2021 sezonu şampiyonu Beşiktaş, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Erdoğan'ın konuğu oldu.
Etiketler : cumhurbaşkanı erdoğan,beşiktaş,külliye,
790449 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/790449.aspx
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