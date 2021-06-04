Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hatay’ın Kırıkhan ilçesi Hassa yolu üzerinde askeri aracın kontrolden çıkarak çırçır fabrikasının duvarına çarpmasıyla yangın çıkmış, araç içerisindeki iki asker şehit olmuştu. Hatay şehitlerinin kimliklerinin belli olduğu öğrenildi.

ŞEHADET HABERİ AİLEYİ YIKTI

Uzman Çavuşlar Halit Altun ve Necati Yatkak şehit düştü. Olayın ardından şehit Yatkak’ın Afyonkarahisar’ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Bulca köyündeki baba ocağına ateş düştü. Şehit haberinin gelmesi ile şehidin baba evine Türk bayrağı asıldı. Şehidin babası Hayrettin, annesi Ümmühan Yatkak ve 6 kardeşi acılı haberi alır almaz adeta yıkıldı. Sinir krizleri geçiren aile üyelerine evin önünde hazır bekletilen 112 Acil servis ekipleri müdahale etti. Şehit haberinin ardından ilçe protokol üyeleri ile askeri erkan Yatkak ailesine taziye için geldi.

ARKADAŞININ VEDASI YÜREKLERİ YAKTI

Şehit Yatkak’ın geçtiğimiz haftalarda boşandığı ve 2 yaşında bir erkek çocuğu olduğu öğrenildi.

Öte yandan, şehidin bir asker arkadaşının ise şehit Yatkak’ın fotoğrafı ile sosyal medyadan ‘Yaktın bizi devrem Rabbim ailene sabır versin, vatan sağ olsun. Gidişinle bizi üzdün be gardaşım, mekanın cennet olsun’ notu ile yaptığı paylaşım ise yürekleri dağladı.

Hatay'dan acı haber! 2 asker kazada şehit oldu Hatay'da bir askeri aracın kontrolden çıkması üzerine fabrika duvarına çarpması sonucu 2 asker şehit oldu.