Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osmaniye Devlet Hastanesi civarındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüdü. Bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangının yerleşim yerlerini tehdit etmesi nedeniyle çevredeki bazı binalar tedbir amacıyla boşaltıldı. Karadan yürütülen çalışmalara söndürme helikopteri de havadan destek verdi. Uzun uğraşlar sonucu alevler kontrol altına alındı. Dumandan etkilenen bazı itfaiye görevlilerine 112 Acil Servis ekipleri müdahale etti.

Marmaris'te orman yangını: 1 şehidimiz var Muğla’nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda yangı çıktı. Yangına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor. Marmaris'te çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları sırasında bir Orman Genel Müdürlüğü personelinin hayatını kaybettiği bildirildi. Bakan Pakdemirli, yangının kontrol altına alındığını duyurdu.

EVLERE SIÇRAYACAKTI

Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, yangın bölgesinde incelemelerde bulundu. Vali Yılmaz "Serası olan bir vatandaşın spiral makinesiyle çalışırken kıvılcım yayması sonucu yangının çıkmış. Yangınla ilgili gözaltılar var. Alevler evlere sıçramadan kontrol altına aldık. Tek tesellimiz can kaybı olmaması" dedi.

Muğla'da korkutan orman yangını Muğla’nın Ula ilçesinde yerleşim yerlerine yakın bir bölgede yangın çıktı. Karayolunun kenarında başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın söndürülürken, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

4 KİŞİ SORGUDA

Osmaniye Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş da "Yangınla ilgili 4 zanlı gözaltına alındı. İlk tespitlere göre zanlıların terör bağlantısının olmadığı anlaşıldı" açıklamasında bulundu. Şüpheliler, ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

"20 ORMAN YANGINI ÇIKTI"



Öte yandan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de Mersin'in Aydıncık ilçesindeki yangın bölgesinde incelemede bulundu. Ardından açıklama yapan Bakan Pakdemirli "Bugün sabah 08.40 itibarıyla Mersin'in Aydıncık ilçesi Pembecik Mahallesi'nde çıkan yangınımıza ilk 15 dakika sonrasında hemen müdahalemiz yapıldı. Yangın, 650 hektar kadar alanı etkilemiş vaziyette. Hepsinin yandığını söylemek tabii ki mümkün değil. Yangın atlamalı bir şekilde devam ediyor. Sıcaklığın çok yüksek, nemin çok düşük olduğu ve rüzgarın da yer yer 50 kilometre atakla saldırdığı bir noktadayız. Bu anlamda da sabah saatlerinde elbette küçük olarak başlayan yangın büyüdü. Şu anda müdahalemiz devam ediyor. Aydınlık saatlerin, son birkaç saatin en iyi şekilde kullanılması konusunda arkadaşlarımız gayret gösteriyor. Yangında can ve mal kaybımız yok. Yerleşim yerlerinde hasar yok. Yerleşim yerlerinde herhangi bir tehdit bulunmamaktadır. Sabah saatlerinde yalnız Pembecik Mahallesi'nde 50 evi tedbir olarak boşaltmış bulunuyoruz. Yangının çıkış sebebi kuvvetleri tarafından araştırılıyor. Muhtemel insan kaynaklı bir sebebi olacağını arkadaşlarımız düşünüyor" dedi. Pakdemirli, bugün Türkiye genelinde çıkan 20 orman yangınından 18'inin kontrol altına alındığını bildirdi. Bakan Bekir Pakdemirli Muğla Bodrum'a bağlı Yalıkavak'ta da yangın çıktığını aktardı.

ABD'de aşırı sıcaklar nedeniyle 60'tan fazla orman yangını ABD’de en büyüğü Oregon'da olmak üzere, en az 10 eyalette şimdiye kadar 4 bin kilometrekarelik bir alanı etkileyen 60'tan fazla orman yangını çıktı. Arizona’da ise aşırı sıcaklar nedeniyle hayatını kaybeden 43 kişinin cansız bedeni bulundu. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada onlarca evin kül olduğu ve binlerce kişinin tahliye edildiği belirtildi. Bilim insanları, küresel ısınmanın şiddetlendirdiği büyük bir kuraklığın, yangınları daha da tehlikeli hale getirdiğini vurguladı.