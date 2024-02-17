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    • Haberler > Gündem > 80 yaşındaki kadın derede ölü bulundu

    80 yaşındaki kadın derede ölü bulundu

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    80 yaşındaki kadın derede ölü bulundu
    Çorum, Yaşlı Kadın, Haber

    Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Çorum'un İskilip ilçesinde 80 yaşındaki kadın derede ölü bulundu. Yaşlı kadının cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastaneye gönderildi.

    Beyoğlan köyünde yaşayan Nuriye Gökçe'nin, köyün yakınlarındaki derede hareketsiz yattığını görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    KESİ YA DA DARP İZİNE RASTLANMADI

    Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen Gökçe'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi. İlk incelemede Gökçe'nin vücudunda kesi ya da darp izine rastlanmadığı belirtildi.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Anadolu Ajansı
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