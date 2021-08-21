Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen ve örgütün saldırılarını planladıkları belirlenen 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter adresinden yapılan açıklamada, TSK ile MİT'in koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Metina'da tespit edilen ve örgütün saldırılarını planlayan 3 PKK'lı teröristin hava harekatı ile etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada, "Teröristleri inlerinde yok etmeye devam edeceğiz." ifadesine yer verildi.

Saldırı hazırlığında olan 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Yıldırım operasyonu bölgesinde 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanı Soylu: “8 kişilik terörist grup etkisiz hale getirildi” İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, uzun zamandır takip edilen 8 kişilik terörist grubun Hakkari Cilo Alandüz'de etkisiz hale getirildiğini duyurdu.