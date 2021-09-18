Bursa’nın İnegöl ilçesine bağlı Fevziye Mahallesi mevkiinde bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. Yanmaya başlayan ormanlık alandaki dumanları fark eden çevre sakinleri durumu Orman İşletme Müdürlüğü’ne bildirdi.
YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
Orman İşletme Müdürlüğü’ne haber verilmesi üzerine kısa sürede yangın bölgesine helikopter sevk edildi. Yangının çıktığı bölgenin sarp arazi olması nedeniyle araçların çıkamadığı yangın bölgesine havadan müdahale yapıldı. Yangın kısa bir süre içerisinde kontrol altına alındı.
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